Президент Фінляндії про удари по НПЗ: Росія розуміє тільки таку мову

Про це він заявив під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна .

"Єдина мова - це мова влади. Вона у Росії приступна. Хоть би хто був відповідальний за ці атаки в Росії питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі. Війна - це супутні збитки і хоч би хто атакував (НРЗ в Росії, - ред) вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі повсяк час", - сказав він.

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І безперечно, як додав президент Фінляндії, війна - це річ брутальна, це річ тяжка.

"Але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову", - зазначив Стубб.