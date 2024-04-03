Президент Финляндии об ударах по НПЗ: Россия понимает только такой язык

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина .

"Единственный язык - это язык власти. Она в России доступна. Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России вопрос один: вопрос в цене на нефть или у нас с этим какие-то трудности. Война - это сопутствующие убытки и кто бы ни атаковал (НПЗ в России, - ред) они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности и надо это иметь в виду постоянно", - сказал он.

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И бесспорно, как добавил президент Финляндии, война - это вещь грубая, это вещь тяжелая.

"Но Россия понимает только такой способ, только такой язык", - отметил Стубб.