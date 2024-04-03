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Президент Финляндии об ударах по НПЗ: Россия понимает только такой язык

Украина, Среда 03 апреля 2024 15:04
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Президент Финляндии об ударах по НПЗ: Россия понимает только такой язык Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

Президент Финляндии Александр Стубб считает удары по российским НПЗ весьма приемлемыми, поскольку Россия "понимает только такой язык".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина.

"Единственный язык - это язык власти. Она в России доступна. Кто бы ни был ответственен за эти атаки в России вопрос один: вопрос в цене на нефть или у нас с этим какие-то трудности. Война - это сопутствующие убытки и кто бы ни атаковал (НПЗ в России, - ред) они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности и надо это иметь в виду постоянно", - сказал он.

Слушать с 3:00 (Виталий Носач, РБК-Украина)

И бесспорно, как добавил президент Финляндии, война - это вещь грубая, это вещь тяжелая.

"Но Россия понимает только такой способ, только такой язык", - отметил Стубб.

Атаки на НПЗ в России

В последние недели украинские силы оборроны успешно атакуют нефтеперерабатывющие заводы в России. По всей видимости, последствия таких обстрелов оказались достаточно критичными для того, чтобы Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов, и заявило о поиске способа решить проблему.

И хотя США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.

Напомним, издание The Insider подсчитало, что в 2024 году произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

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