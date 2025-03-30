Президент Фінляндії: у Трампа уривається терпець щодо РФ, США готують санкції

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що терпіння Трампа щодо Росії закінчується. Зокрема, через зволікання з припиненням вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляйтеся, а потім знову висуває умови", - сказав президент Фінляндії на пресконференції в Лондоні.

Думка Стубба склалася після того, як він провів неофіційну зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час якої політики зіграли в гольф.

Крім того, глава фінляндської держави закликав відстежувати найближчими днями заяви сенатора Ліндсі Грема, натякнувши на санкції.

"Я сам бачив деякі з них, якщо вони матеріалізуються як такі, це матиме дуже велике значення", - повідомив президент.

Стуб поінформував, що сказав Трампу про те, що Росія розуміє тільки силу. Зокрема, це означає санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України.