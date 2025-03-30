Президент Фінляндії: у Трампа уривається терпець щодо РФ, США готують санкції
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що терпіння Трампа щодо Росії закінчується. Зокрема, через зволікання з припиненням вогню в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляйтеся, а потім знову висуває умови", - сказав президент Фінляндії на пресконференції в Лондоні.
Думка Стубба склалася після того, як він провів неофіційну зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час якої політики зіграли в гольф.
Крім того, глава фінляндської держави закликав відстежувати найближчими днями заяви сенатора Ліндсі Грема, натякнувши на санкції.
"Я сам бачив деякі з них, якщо вони матеріалізуються як такі, це матиме дуже велике значення", - повідомив президент.
Стуб поінформував, що сказав Трампу про те, що Росія розуміє тільки силу. Зокрема, це означає санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України.
Що ще заявив Стубб і що говорив Трамп
Нагадаємо, під час розмови між лідерами, президент Фінляндії запропонував Дональду Трампу встановити дедлайн для припинення вогню. Він зазначив, що це важливо для досягнення миру.
"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен дедлайн. Тому що це Великдень. І тому, що президент Трамп буде на посаді вже три місяці", - наголосив Стубб.
Він також повідомив, що США розробляють санкції проти РФ на випадок її відмови від припинення вогню в Україні або ж його порушення.
Сам Трамп в інтерв'ю журналістці NBC News розповів, що дуже «злий» і "розлючений" через заяви Путіна про "тимчасове управління в Україні під егідою ООН", а також тим, що війна триває.
Він попередив, що якщо протягом місяця досягнення припинення вогню не буде, тоді Вашингтон запровадить санкції на всю російську нафту, а всі ті, хто купуватимуть її, не зможуть вести бізнес у США.
"Якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це провина Росії - а це може бути й не так - але якщо я вважаю, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мито на нафту, на всю нафту, яка надходить із Росії", - сказав глава Білого дому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.