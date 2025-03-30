Президент Финляндии: у Трампа терпение на исходе из-за РФ, США готовят санкции
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что терпение Трампа в отношении России заканчивается. В частности, из-за промедления с прекращением огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедления с прекращением огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договаривайтесь, а потом снова выдвигает условия", - сказал президент Финляндии на пресс-конференции в Лондоне.
Мнение Стубба сложилось после того, как он провел неофициальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время которой политики сыграли в гольф.
Кроме того, глава финляндского государства призвал отслеживать в ближайшие дни заявления сенатора Линдси Грэма, намекнув на санкции.
"Я сам видел некоторые из них, если они материализуются как таковые, это будет иметь очень большое значение", - сообщил президент.
Стуб проинформировал, что сказал Трампу о том, что Россия понимает только силу. В частности, это означает санкции и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.
Что еще заявил Стубб и что говорил Трамп
Напомним, в ходе разговора между лидерами, президент Финляндии предложил Дональду Трампу установить дедлайн для прекращения огня. Он отметил, что это важно для достижения мира.
"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца", - подчеркнул Стубб.
Он также сообщил, что США разрабатывают санкции против РФ на случай ее отказал от прекращения огня в Украине или же его нарушения.
Сам Трамп в интервью журналистке NBC News рассказал, что очень "зол" и "взбешен" из-за заявлений Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", а также тем, что война продолжается.
Он предупредил, что если в течение месяца достижение прекращения огня не будет, тогда Вашингтон введет санкции на всю российскую нефть, а все те, кто будут покупать ее, не смогут вести бизнес в США.
"Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России - а это может быть и не так - но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - сказал глава Белого дома.
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