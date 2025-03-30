Президент Финляндии: у Трампа терпение на исходе из-за РФ, США готовят санкции

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что терпение Трампа в отношении России заканчивается. В частности, из-за промедления с прекращением огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедления с прекращением огня. Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договаривайтесь, а потом снова выдвигает условия", - сказал президент Финляндии на пресс-конференции в Лондоне.

Мнение Стубба сложилось после того, как он провел неофициальную встречу с президентом США Дональдом Трампом во время которой политики сыграли в гольф.

Кроме того, глава финляндского государства призвал отслеживать в ближайшие дни заявления сенатора Линдси Грэма, намекнув на санкции.

"Я сам видел некоторые из них, если они материализуются как таковые, это будет иметь очень большое значение", - сообщил президент.

Стуб проинформировал, что сказал Трампу о том, что Россия понимает только силу. В частности, это означает санкции и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.