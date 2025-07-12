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Президент Финляндии тайно принял участие в триатлоне: показал неожиданный результат

Финляндия, Суббота 12 июля 2025 19:27
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Президент Финляндии тайно принял участие в триатлоне: показал неожиданный результат Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Финляндии Александр Стубб принял участие в триатлоне под псевдонимом. О его участии стало известно только на старте, когда местные узнали главу государства среди участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Ilta-Sanomat.

Слухи начали распространяться Йоройненом в пятницу, ведь в городе в эти дни проходят традиционные выходные по триатлону.

В пятницу состоялись соревнования по спринту и в стартовом списке спринт-триатлона появилось загадочное имя AS.

Однако подтвердились слухи как только на старте действительно появилась знакомая фигура президента Стубба.

Стубб преодолел 750-метровый заплыв, 20-километровую велопрогулку и 5-километровый бег чуть больше чем за час. Его финишного времени 1:04:19 хватило для второго места в категории мужского фитнеса.

Стубб отставал от Арто Валлина, который выиграл мужскую гонку, на минуту 19 секунд. Выступление Стубба, по данным местных СМИ, было безупречным, поскольку в мужской фитнес-гонке приняли участие 45 участников.

Заметим, что в последнее время Стубб активно участвует в решении вопросов, касающихся прекращения огня в Украине.

Недавно президент отметил, что американский президент Дональд Трамп начинает проявлять нетерпение в вопросе войны России против Украины. Но, как отметил финский президент, в правильном направлении.

А ранее сегодня даже стало известно, что Стубб назвал вторжение России в Украину самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории.

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