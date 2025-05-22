Президент Фінляндії пояснив, чим реально можна допомогти Україні

На питання щодо того, чи повинні Швеція та Фінляндія ввести війська в Україну, Стібб відповів, що це наразі не актуально.

"Зараз це гіпотетичне питання. Ми часто забуваємо, що Україна має найбільшу в Європі армію з 800 000 солдатів. Тому ви повинні запитати себе: Чи є потреба у шведських та фінських військах в Україні прямо зараз? Тоді відповідь - ні", - сказав він.

Однак він назвав те, що дійсно могло б допомогти Україні та українським військовим на полі бою.

"Але чи є потреба у фінансуванні та військовій техніці? Тоді відповідь - так", - додав президент.

Коли буде припинення вогню в Україні

Стубб пояснив, що він не має бажання спекулювати щодо того, коли настане мир між Росією та Україною, але висловив сподівання на початкове припинення вогню.

"Після цього ви починаєте мирний процес і починаєте вести переговори про складні питання, пов'язані з територіями і компенсаціями", - сказав він.