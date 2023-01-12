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Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою

Фото: Саулі Нійністе, президент Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія передасть Україні частину своїх танків Leopard, якщо в Європі буде створено відповідну міжнародну ініціативу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе.

За його словами, якщо буде створено спільну європейську ініціативу щодо передачі Україні німецьких танків Leopard, то "потрібна також і участь Фінляндії".

При цьому Нійністе зазначив, що кількість танків для України, які є у розпорядженні у Фінляндії, не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і досі не є членом НАТО.

Нагадаємо, раніше кілька депутатів фінського парламенту закликали уряд розпочати постачання танків Leopard в Україну.

Також ми писали, що Польща погодилася відправити в Україну роту танків "Leopard", але в рамках міжнародної коаліції.

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