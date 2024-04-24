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Президент Фінляндії: найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити та більше готуватися

Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція і Фінляндія, як нові члени НАТО, повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру і пом'якшенні риторики про війну, але при цьому готуватися до неї.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Стубб, який перебуває з офіційним візитом у Стокгольмі, скористався можливістю обговорити питання оборони, зокрема військову риторику Заходу, яка, за його словами, останнім часом стала досить агресивною.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - заявив він. 

Президент Фінляндії додав, що подібна риторика може легко порушити у молодого покоління почуття безпеки і віру в майбутнє.

"Фінляндія і Швеція повинні зіграти важливу роль у зміцненні миру", - заявив він, додавши, що, хоча "це звучить парадоксально", саме "тому ми хочемо мати сильні збройні сили і тому ми вступили в НАТО".

"Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - сказав він. 
 

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Швеція і Фінляндія, які до цього були відносно нейтральні, заявили про намір вступити в НАТО, побоюючись, що можуть стати наступними цілями Кремля.

У 2022 році Фінляндія стала 31-м членом НАТО, проте Швеції знадобився ще один рік для розв'язання проблем із Туреччиною та Угорщиною, які не хотіли ратифікувати заявку Стокгольма на приєднання до альянсу.

Минулого року видання Bild з посиланням на секретні документи військового командування НАТО повідомило, що альянс готується до вторгнення Росії. У зв'язку з цим Північноатлантичний альянс розробляв можливі сценарії війни з РФ.

Пізніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

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