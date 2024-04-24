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Президент Финляндии: лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Швеция и Финляндия, как новые члены НАТО, должны сыграть важную роль в укреплении мира и смягчении риторики о войне, но при этом готовиться к ней.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Стубб, находящийся с официальным визитом в Стокгольме, воспользовался возможностью обсудить вопросы обороны, в том числе военную риторику Запада, которая, по его словам, в последнее время стала довольно агрессивной.

"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться. Думаю, вы чувствуете то же самое. Это вполне объяснимо. Наши экраны заполнены войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - заявил он.

Президент Финляндии добавил, что подобная риторика может легко нарушить у молодого поколения чувство безопасности и веру в будущее.

"Финляндия и Швеция должны сыграть важную роль в укреплении мира", - заявил он, добавив, что, хотя "это звучит парадоксально", именно "поэтому мы хотим иметь сильные вооруженные силы и поэтому мы вступили в НАТО".

"Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно", - сказал он. 


 

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Швеция и Финляндия, которые до этого были относительно нейтральные, заявили о намерении вступить в НАТО, опасаясь, что могут стать следующими целями Кремля.

В 2022 году Финляндия стала 31-м членом НАТО, однако Швеции понадобился еще один год для решения проблем с Турцией и Венгрией, которые не хотели ратифицировать заявку Стокгольма на присоединение к альянсу.

В прошлом году издание Bild со ссылкой на секретные документы военного командования НАТО сообщило, что альянс готовится к вторжению России. В связи с этим Североатлантический альянс разрабатывал возможные сценарии войны с РФ.

Позже руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

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