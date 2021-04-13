Президент Финляндии выразил Путину обеспокоенность обострением на границе Украины с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Ниинисте .

В то же время, в Кремле сообщили, что Путин обвинил Киев в "провокациях" и "целенаправленном обострении обстановки на линии соприкосновения".

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность обострением ситуации с переброской войск и подчеркнул необходимость обсуждения и мер по снижению напряженности", - говорится в заявлении.

Также говорили о напряженной ситуации на оккупированном Крымском полуострове.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Ранее США в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной направили два ракетных эсминца в Черное море.