Президент Финляндии рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Владимиром Путиным, когда сообщал ему о намерении Хельсинки вступить в НАТО. Он отметил, что был удивлен реакцией главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Сюрпризом было то, что он (Путин - ред.) воспринял это спокойно", - сказал Ниинисте, комментируя вчерашний разговор с главой Кремля.

По его словам, решение России напасть на Украину показало, что Москва готова вторгнуться в независимую соседнюю страну. По этой причине Финляндия решила обезопасить себя и подать заявку на вступление в НАТО.