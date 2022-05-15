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Президент Финляндии рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Путиным

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Хельсинки, Воскресенье 15 мая 2022 18:13
Президент Финляндии рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Путиным Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Владимиром Путиным, когда сообщал ему о намерении Хельсинки вступить в НАТО. Он отметил, что был удивлен реакцией главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сюрпризом было то, что он (Путин - ред.) воспринял это спокойно", - сказал Ниинисте, комментируя вчерашний разговор с главой Кремля.

По его словам, решение России напасть на Украину показало, что Москва готова вторгнуться в независимую соседнюю страну. По этой причине Финляндия решила обезопасить себя и подать заявку на вступление в НАТО.

Напомним, 14 мая Ниинисте позвонил Путину и сообщил о намерении Финляндии вступить в НАТО.

Отметим, после заявлений Финляндии и Швеции о планах стать членами НАТО Россия пригрозила странам "военными шагами".

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Владимир Путин НАТО Швеция Финляндия
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