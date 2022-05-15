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Президент Фінляндії розповів про "сюрприз" у розмові з Путіним

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Гельсінкі, Неділя 15 травня 2022 18:13
Президент Фінляндії розповів про "сюрприз" у розмові з Путіним Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Фінляндії Саулі Нііністе розповів про "сюрприз" у розмові з Володимиром Путіним, коли повідомляв йому про намір Гельсінкі вступити в НАТО. Він зазначив, що був здивований реакцією глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сюрпризом було те, що він (Путін - ред.) сприйняв це спокійно", - сказав Нііністе, коментуючи вчорашню розмову з главою Кремля.

За його словами, рішення Росії напасти на Україну показало, що Москва готова вторгнутися в незалежну сусідню країну. З цієї причини Фінляндія вирішила убезпечити себе і подати заявку на вступ до НАТО.

Нагадаємо, 14 травня Ниинисте подзвонив Путіну і повідомив про намір Фінляндії вступити в НАТО.

Зазначимо, після заяв Фінляндії та Швеції про плани стати членами НАТО Росія пригрозила країнам "військовими кроками".

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