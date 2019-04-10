Президент Финляндии назвал Путину условия отмены санкций против РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным 9 апреля назвал условия отмены санкций против РФ, введенных около 5 лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Вопрос санкций против России, введенных после ее аннескии украинского Крыма, стороны обсуждали при встрече на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.

"Русские понимают, что санкции будут действовать до тех пор, пока их причины не будут устранены", - сказал Ниинисте.

Финский президент подчеркнул, что санкции будуть действоать до тех пор, пока Кремль не поменяет свою позицию относительно полуострова.

Напомним, в марте 2019 года Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России. Индивидуальные санкции против России продлили на полгода в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В санкционный список попали глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.