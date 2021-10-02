Президент Филиппин заявил о своем выходе из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о своем уходе из политики после завершения президентского срока. Ожидалось, что лидер страны будет баллотироваться на пост вицепрезидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - заявил президент Родриго Дутерте.

Слова президента сразу вызвали слухи о том, что он планирует таким образом "открыть дорогу" для своей дочери, которая переизбралась на пост мэра.

В частности, предполагалось, что действующий лидер страны будет баллотироваться на пост вицепрезидента.

Добавим, что срок его полномочий истекает в 2022 году. Согласно Конституции Филиппин, президенты ограничиваются одним шестилетний сроком.