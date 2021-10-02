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Президент Філіппін заявив про свій вихід з політики

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Філіппіни , Субота 02 жовтня 2021 19:13
Президент Філіппін заявив про свій вихід з політики Фото: Президент Філіппін заявив про свій вихід з політики (facebook.com/rodyduterte)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив про свій вихід з політики після завершення президентського терміну. Очікувалося, що лідер країни балотуватиметься на посаду віцепрезидента.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні я оголошую про свій відхід з політики", - заявив президент Родріго Дутерте.

Слова президента одразу викликали чутки щодо того, що він планує таким чином "відкрити дорогу" для своєї доньки, яка переобралася на пост мера.

Зокрема, передбачалося, що чинний лідер країни балотуватиметься на посаду віцепрезидента.

Додамо, що термін його повноважень закінчується у 2022 році. Згідно з Конституцією Філіппін, президенти обмежуються одним шестирічний терміном.

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