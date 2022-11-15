Президент ФІФА закликав до припинення вогню в Україні під час ЧС-2022 і "забув" агресора

Футбольний функціонер назвав прийдешній Мундіаль "унікальною платформою миру" та потенційним "позитивним поштовхом" для роботи над припиненням вогню. Водночас очільник ФІФА не назвав Росію агресором, а фактично зрівняв її роль із Україною.

"Моє прохання до вас – подумати про тимчасове припинення вогню на місяць на час чемпіонату світу з футбол або, хоча б, про реалізацію якихось гуманітарних коридорів і щось, що могло б привести до відновлення діалогу як першого кроку до миру. Ви – світові лідери, маєте можливість впливати на хід історії", – заявив Інфантіно.

Швейцарський спортивний функціонер неодноразово критикувався за симпатії до Росії. Зокрема, він активно просував збереження за РФ статусу господаря ЧС-2018 після окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини. Взимку 2019-го він отримав російський Орден Дружби з рук Путіна.

На конгресі ФІФА у березні керована Інфантіно організація не виключила Росію зі своїх лав, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ до України. Натомість тоді функціонери вирішили за слушне надати російській статус однієї з офіційних мов ФІФА.