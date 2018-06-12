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Президент федерації біатлону України може увійти до виконкому IBU

НовиниСпорт    12.06.2018 - 12:50
Фото: Володимир Бринзак (noc-ukr.org)
Фото: Володимир Бринзак (noc-ukr.org)

Бринзак претендує на одне з шести місць

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак може увійти до виконавчого комітету Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Як повідомляє офіційний сайт міжнародної федерації біатлону, Бринзак є кандидатом на одне з шести місць в виконавчому комітеті IBU.

Всього на шість місць 18 претендентів. Крім Бринзака кандидатами є глави біатлонних федерацій Німеччини, Італії, Чехії, Польщі та США.

Також стали відомі два кандидата на пост нового президента IBU. Ними є глави біатлонних федерацій Латвії Байба Борка і Данії Олле Далін.

Раніше місце у виконкомі також пропонували колишньому біатлоністу Уле-Айнару Бьорндалену.

Нагадаємо, у травні 2018 року Володимира Бринзака переобрали на посаду президента Федерації біатлону України.

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Теги публікації: кандидаты, Биатлон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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