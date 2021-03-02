Глава Евросовета прибыл в Украину. Он с Зеленским отправился на Донбасс

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Украину. Он здесь будет находиться в течение двух дней.

Об этом сообщил в Twitter глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Президент Европейского совета приземлился в Харькове. Два дня в Украине: посещение линии соприкосновения, почтение памяти жертв Майдана, ознакомление на практике, как действует помощь ЕС в преодолении COVID, дискуссии с президентом Зеленским о реформах и объединении, участие в форуме "Украина 30" по вопросам судебной реформы", - написал посол ЕС.

Также в пресс-службе Офиса президента сообщили, что Владимир Зеленский отправился в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области. Там он вскоре встретится с председателем Евросовета. После этого Шарль Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией.