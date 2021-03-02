Голова Євроради прибув в Україну. Він з Зеленським відправився на Донбас

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до України. Він тут перебуватиме протягом двох днів.

Про це повідомив у Twitter голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Президент Європейської ради приземлився у Харкові. Два дні в Україні: відвідання лінії зіткнення, вшанування пам’яті жертв Майдану, ознайомлення на практиці, як діє допомога ЄС у подоланні COVID, дискусії з президентом Зеленським про реформи та об'єднання, участь у форумі "Україна 30" з питань судової реформи", - написав посол ЄС.

Також у прес-службі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський відправився до зони проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області. Там він невдовзі зустрінеться з головою Євроради. Після цього Шарль Мішель ознайомляться з оперативною ситуацією.