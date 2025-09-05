Президент Євроради зробив заяву щодо початку мирних переговорів в Україні

"Настав час для того, щоб настав мир в України. Президент США Дональд Трамп створив нову динаміку. Це зрозуміло, що президент Зеленський прийняв цю пропозицію від Трампа", - зазначив Кошта.

За його словами, (російський диктатор Володимир – ред.) Путін все відтягував і відтягував своє рішення. Хоча все ж таки щось сталось – він посилив атаки проти українських міст. Це нехороший знак.

"Якщо ви хочете миру, прийдіть до президента Зеленського і почніть мирні переговори", - зазначив Кошта.

Візит Кошти до України

Президент України сьогодні, 5 вересня, провів зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у ході зустрічі обговорювались гарантії безпеки для України – на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Центральний елемент – сильна українська армія та розвиток оборонного виробництва.

Також окремо розглядалось питання членства України в Євросоюзі. Це гарантія економічної та геополітичної безпеки для нашої держави та всієї Європи.

Серед інших ключових тем зустрічі – санкційний тиск на Росію та використання заморожених російських активів для відновлення України.