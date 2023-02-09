Президент Євроради назвав три ключові напрямки підтримки України

"Мені здається, наступні тижні будуть вирішальними. Тому нам потрібно залишатися згуртованими та тверезими. Нам потрібно надавати підтримку за трьома напрямками. Перший напрямок - військовий. Ми вже говорили, що ви отримаєте максимальну кількість зброї. Це і системи ППО, і танки, і інша військова техніка", - сказав Мішель.

За словами президента Євроради, іншим напрямок повинна стати українська формула миру.

"Ми хотіли б заявити вам чітко та відкрито, що ми підтримуємо вашу ініціативу, щоб статут ООН та міжнародне право були дотримані безкомпромісно. Це політична битва і ми хочемо незабаром провести саміт заради миру, щоб надіслати правильний меседж світу", - додав він.

Мішель підкреслив, що третім ключовим напрямком повинна стати євроінтеграція, оскільки Україна зробила вибір, "який ми почули ще на майдані, це користь на користь свободи, демократії та ЄС".