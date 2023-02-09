Президент Евросовета назвал три ключевых направления поддержки Украины

"Мне кажется, следующие недели будут решающими. Поэтому нам нужно оставаться сплоченными и трезвыми. Нам нужно оказывать поддержку по трем направлениям. Первое направление - военное. Мы уже говорили, что вы получите максимальное количество оружия. Это и системы ПВО, и танки, и другая военная техника", - сказал Мишель.

По словам президента Евросовета, другим направлением должна стать украинская формула мира.

"Мы хотели бы заявить вам четко и открыто, что мы поддерживаем вашу инициативу, чтобы устав ООН и международное право были соблюдены бескомпромиссно. Это политическая битва и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж мира", - добавил он.

Мишель подчеркнул, что третьим ключевым направлением должна стать евроинтеграция, поскольку Украина сделала выбор, "который мы услышали еще на площади, это польза в пользу свободы, демократии и ЕС".