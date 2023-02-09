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Президент Евросовета назвал три ключевых направления поддержки Украины

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз должен поддерживать Украину по трем направлениям. Речь идет о военной помощи, продвижении формулы мира и евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Евросовета Шарля Мишеля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мне кажется, следующие недели будут решающими. Поэтому нам нужно оставаться сплоченными и трезвыми. Нам нужно оказывать поддержку по трем направлениям. Первое направление - военное. Мы уже говорили, что вы получите максимальное количество оружия. Это и системы ПВО, и танки, и другая военная техника", - сказал Мишель.

По словам президента Евросовета, другим направлением должна стать украинская формула мира.

"Мы хотели бы заявить вам четко и открыто, что мы поддерживаем вашу инициативу, чтобы устав ООН и международное право были соблюдены бескомпромиссно. Это политическая битва и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж мира", - добавил он.

Мишель подчеркнул, что третьим ключевым направлением должна стать евроинтеграция, поскольку Украина сделала выбор, "который мы услышали еще на площади, это польза в пользу свободы, демократии и ЕС".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Брюсселе. Он выступил в Европейском парламенте, а затем на заседании Европейского совета.

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Совет ЕвропыЕвросоюзШарль Мишель