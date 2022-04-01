Президент Европейского парламента едет в Киев
Президент Европейского парламента Роберта Мецола направляется в Киев. Визит связан с вопросами евроинтеграции нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европарламента в Twitter.
"На пути в Киев", - написала она, не вдаваясь в подробности.
Также президент Европарламента опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".
Президент Европейского парламента Роберта Мецола (фото: twitter.com/EP_President)
Отметим, что около недели назад руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберте Мецоле и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посодействовать быстрому положительному выводу Европейской комиссии относительно получения Украиной членства в ЕС.
Добавим также, что президент Европарламента Роберта Мецола активно поддерживает Украину в противостоянии российской полномасштабной агрессии.
Напомним, что Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит заключение по заявке Украины на вступление в Евросоюз.
О перспективах членства читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".
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