Президент Европейского парламента едет в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Мецола направляется в Киев. Визит связан с вопросами евроинтеграции нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европарламента в Twitter .

"На пути в Киев", - написала она, не вдаваясь в подробности.

Также президент Европарламента опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".

Президент Европейского парламента Роберта Мецола (фото: twitter.com/EP_President)

Отметим, что около недели назад руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберте Мецоле и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посодействовать быстрому положительному выводу Европейской комиссии относительно получения Украиной членства в ЕС.

Добавим также, что президент Европарламента Роберта Мецола активно поддерживает Украину в противостоянии российской полномасштабной агрессии.