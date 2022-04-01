Президент Європейського парламенту їде до Києва
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола прямує до Києва. Візит пов'язаний із питаннями євроінтеграції нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Європарламенту в Twitter.
"На шляху до Києва", - написала вона, не вдаючись у подробиці.
Також президент Європарламенту опублікувала фото на фоні поїзда "Укрзалізниці".
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола (фото: twitter.com/EP_President)
Зазначимо, що близько тижня тому керівництво Верховної Ради, представники різних фракцій і груп звернулися до президента Європарламенту Роберта Мецоли та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо отримання Україною членства в ЄС.
Додамо також, що президент Європарламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну в протистоянні російській повномасштабній агресії.
Нагадаємо, що Європейська комісія протягом декількох місяців підготує висновок за заявкою України на вступ до Євросоюзу.
Про перспективи членства читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".
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