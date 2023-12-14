Президент Європарламенту відповіла, чи можливо переконати Орбана у питанні щодо України

У Європейському парламенті сподіваються, що рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС буде ухвалено позитивно. Адже вже є певний прогрес, зокрема, у питанні нацменшин, яке є важливим для Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європарламенту Роберту Мецолу під час саміту ЄС .

"Я на кожній Європейській раді отримую це запитання (щодо того, як переконати Орбана - ред). Та при кожній дискусії стосовно пакетів санкцій. Тому що завжди цікавить, чи буде єдність. І вона завжди поки що була", - сказала Мецола.

Президент Європарламенту сподівається, що ця єдність зберігатиметься і далі.

"Єдність Європейської ради стосовно тих питань, які ми на наше переконання віримо, що Україна заслужила. Відбулося багато розмов і дискусій щодо цього питання. І якщо подивитися на той прогрес, який відбувся стосовно нацменшин в Україні, що є важливим питанням для Угорщини. Ми бачимо цей прогрес", - зазначила Мецола.

Також, за її словами, потрібно розглядати інші питання та перестороги, які ще досі стоять на порядку денному для того, щоб чітко розуміти, що рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС буде ухвалено позитивно.

"Сподіваюся, що пообіді ми дізнаємося це рішення", - додала президент Європарламенту.

Саміт ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки та виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Угорщина готова піти на компроміси щодо фінансових питань, але блокує переговори про вступ України.

Початок саміту відклали, оскільки президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічаються з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб умовити його змінити свою позицію щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.

Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.