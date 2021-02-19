Президент Еврокомиссии призвала США и ЕС создать правила цифровой экономики

Европа и Соединенные Штаты должны объединить усилия в борьбе с изменением климата и согласовать новую основу для цифрового рынка. Она должна ограничивать власть крупных технологических компаний.

Фон дер Ляйен назвала штурм Капитолия США поворотным моментом в дискуссии о влиянии социальных сетей на демократии.

"Конечно, одно только наложение демократических ограничений на неконтролируемую власть крупных технологических компаний не остановит политического насилия. Но это важный шаг", - отметила она.

Глава Еврокомиссии подразумевала обнародованный в декабре проект свода правил, цель которого - обуздать технологические компании, которые контролируют массивы данных и онлайн-платформы, на которые тысячи компаний и миллионы европейцев полагаются для работы и социального взаимодействия.

По словам фон дер Ляйен технологические компании показывают разочарование Европейской комиссии антимонопольными исками против техгигантов, в частности Google Alphabet, который, по словам критиков, не решил проблему.

Но они также рискуют усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном, уже раздраженным попытками Брюсселя увеличить налоги на технологические компании США.