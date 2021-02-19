Президент Еврокомиссии призвала США и ЕС создать правила цифровой экономики
Европа и Соединенные Штаты должны объединить усилия в борьбе с изменением климата и согласовать новую основу для цифрового рынка. Она должна ограничивать власть крупных технологических компаний.
Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
Фон дер Ляйен назвала штурм Капитолия США поворотным моментом в дискуссии о влиянии социальных сетей на демократии.
"Конечно, одно только наложение демократических ограничений на неконтролируемую власть крупных технологических компаний не остановит политического насилия. Но это важный шаг", - отметила она.
Глава Еврокомиссии подразумевала обнародованный в декабре проект свода правил, цель которого - обуздать технологические компании, которые контролируют массивы данных и онлайн-платформы, на которые тысячи компаний и миллионы европейцев полагаются для работы и социального взаимодействия.
По словам фон дер Ляйен технологические компании показывают разочарование Европейской комиссии антимонопольными исками против техгигантов, в частности Google Alphabet, который, по словам критиков, не решил проблему.
Но они также рискуют усилить напряженность в отношениях с Вашингтоном, уже раздраженным попытками Брюсселя увеличить налоги на технологические компании США.
"По сути, мы хотим убедиться что, то, что является незаконным в автономном режиме, также является незаконным в Интернете. И мы хотим четких требований, чтобы интернет-компании несли ответственность за контент, который они распространяют, продвигают и удаляют", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия представит новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google, за нарушение которых ожидаются большие штрафы.
Кроме того, Еврокомиссия начала расследование против Amazon.