Президент Єврокомісії закликала США і ЄС створити правила цифрової економіки

Європа і Сполучені Штати повинні об'єднати зусилля у боротьбі зі зміною клімату та узгодити нову основу для цифрового ринку. Вона повинна обмежувати владу великих технологічних компаній.

Фон дер Ляйєн назвала штурм Капітолію США поворотним моментом в дискусії про вплив соціальних мереж на демократії.

"Звичайно, одне тільки накладення демократичних обмежень на неконтрольовану владу великих технологічних компаній не зупинить політичного насильства. Але це важливий крок", - зазначила вона.

Глава Єврокомісії передбачала оприлюднений у грудні проект зводу правил, мета якого - приборкати технологічні компанії, які контролюють масиви даних та онлайн-платформи, на які тисячі компаній і мільйони європейців покладаються для роботи і соціальної взаємодії.

За словами фон дер Ляйєн технологічні компанії показують розчарування Європейської комісії антимонопольними позовами проти техгігантів, зокрема Google Alphabet, який, за словами критиків, не вирішив проблему.

Але вони також ризикують посилити напруженість у відносинах з Вашингтоном, вже роздратованим спробами Брюсселя збільшити податки на технологічні компанії США.