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Президент Естонії: майбутнє з Росією неможливе, поки не засудять військових злочинців

Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Майбутнє з Росією неможливе, якщо військові злочинці не постануть перед судом.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс членам парламенту Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Ми зможемо думати про спільне майбутнє з Росією тільки після того, як жахливі воєнні злочини будуть віддані під суд. Одним із шипів на нашому боці є можливість притягнення до відповідальності російського керівництва, яке розв'язало терор і геноцид проти України", - заявив він.

У своєму виступі Каріс наголосив на жорстокості війни в Україні під керівництвом Росії, заявивши, що на карту поставлено не тільки долю України, а й світ, у якому ми житимемо в майбутньому.

"На карту поставлено майбутнє світу, в якому ми будемо жити. Давайте діяти разом, щоб перемогти зло, яке нападає на Україну. Ми працюватимемо над тим, щоб наші суспільства і партнери зберігали пильність і були на боці України, а країни, які насторожені, розуміли, що їхня власна доля поставлена на карту російською агресією", - заявив він.

Президент Естонії також вважає, що необхідно зробити все можливе, щоб переконати країни, які сумніваються, у тому, що їхня доля також поставлена на карту.

"Вбивства, довільні затримання, депортації, катування і жорстоке поводження, сексуальне насильство, вчинені російським режимом в Україні, підтверджені докладно і точно. Буча та Ізюм - символи російського геноциду, які сьогодні вже нікому не приносять честі та слави", - наголосив він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львова-Бєлова.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

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