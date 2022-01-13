UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Эстонии о возвращении НАТО к границам 1997 года: полный абсурд

Автор: Валерия Полищук

Президент Эстонии Алар Карис считает, что предложение России о возвращении границ НАТО к 1997 году абсурдное. По его словам, решение стран Балтии вступить в Североатлантический Альянс было демократическим и выбором свободных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Эстонии.

"Мы достигли такой точки напряженности, какой не было со времен окончания холодной войны. Тот факт, что Россия считает вступление трех балтийских стран в НАТО ошибкой, является полным абсурдом. Вступление в Альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы. НАТО есть и останется важнейшей опорой европейской и эстонской безопасности", - заявил Карис.

При этом он подчеркнул, что России не удалось вбить клин между государствами-членами НАТО.

"На недавнем заседании Совета Россия-НАТО мы увидели, что вбить клин между странами-членами НАТО не удалось. Союзники едины в продолжении политики открытых дверей НАТО и в необходимости дальнейшего укрепления сдерживания и оборонной позиции, которая включает учения и развертывание подразделений", - добавил Карис.

Президент Эстонии также подчеркнул, что НАТО стоит между странами и миром, в котором более сильные страны решают судьбу более мелких без их участия.

"Это был мир секретных протоколов и сфер влияния, который лишил многие европейские страны их суверенитета, их права на существование. Никто не хочет его возвращать", - подчеркнул Карис.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

Отметим, что после 1997 года в НАТО вступили Эстония, Литва, Латвия, Польша, Венгрия и еще девять стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЭстония