Президент Эстонии о возвращении НАТО к границам 1997 года: полный абсурд

"Мы достигли такой точки напряженности, какой не было со времен окончания холодной войны. Тот факт, что Россия считает вступление трех балтийских стран в НАТО ошибкой, является полным абсурдом. Вступление в Альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы. НАТО есть и останется важнейшей опорой европейской и эстонской безопасности", - заявил Карис.

При этом он подчеркнул, что России не удалось вбить клин между государствами-членами НАТО.

"На недавнем заседании Совета Россия-НАТО мы увидели, что вбить клин между странами-членами НАТО не удалось. Союзники едины в продолжении политики открытых дверей НАТО и в необходимости дальнейшего укрепления сдерживания и оборонной позиции, которая включает учения и развертывание подразделений", - добавил Карис.

Президент Эстонии также подчеркнул, что НАТО стоит между странами и миром, в котором более сильные страны решают судьбу более мелких без их участия.

"Это был мир секретных протоколов и сфер влияния, который лишил многие европейские страны их суверенитета, их права на существование. Никто не хочет его возвращать", - подчеркнул Карис.