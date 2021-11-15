Президент Эстонии созывает совет по гособороне из-за развязывания "гибридной войны" Беларусью

Президент Эстонии Алар Карис созывает совет по вопросам государственной обороны из-за ситуации на белорусско-польской границе. Во время которого будет обсуждено развязывание Белоруссией "гибридной войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Известно, что совет по гособороне соберется на заседание уже во вторник утром, 16 ноября.

"По инициативе президента Алара Кариса во вторник утром будет созван совет по государственной обороне для обсуждения ситуации на белорусско-польской границе. Совет обсудит созданный Беларусью гибридный кризис и ситуацию с региональной безопасностью", - говорится в сообщении.

Указано, что в состав совета войдут премьер-министр и главы ключевых ведомств: Минобороны, МВД, МИД и Минфина, а также председатели парламентских комиссий по обороне и иностранным делам.

Напомним, сегодня 15 ноября мигранты на границе с Польшей вышли к белорусскому пункту пропуска "Брузги". Большая группа, пытаясь прорваться на КПП, устроила давку и снесла часть забора.

Добавим, в Министерстве обороны Польши заявили, что на границе с белорусской стороны слышна стрельба из автоматов. В ведомстве считают, что это очередные провокации белорусских силовиков, которые стреляют холостыми патронами.

Детали о ситуации на границе Польши и Беларуси собраны в материале РБК-Украина.