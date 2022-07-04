UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Эстонии против полного разрыва отношений Запада с Россией

Фото: президент Эстонии Алар Карис (wikimedia by Sillerkiil)
Автор: Илона Свиридова

Президент Эстонии Алар Карис не считает правильной идею полного разрыва отношений Запада с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ERR.

По его словам, по крайней мере Эстонии заинтересована в работе своего посла в Москве.

"Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла... Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее, даже настроение людей", - отметил Карис.

При этом он подчеркнул, что за реализацией санкций против России необходимо более внимательно следить.

"Мы должны ввести санкции и оценить, каков долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, может быть, нам вообще стоит отменить некоторые ограничения", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях с Европейским союзом опускается "железный занавес".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстония