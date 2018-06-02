Президент Эстонии назвала ситуацию в Грузии и Украине войной и оккупацией

Кальюлайд против использования других терминов в описании ситуации в этих странах

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает ситуацию в Грузии и Украине войной и оккупацией. Об этом она заявила на конференции в памяти бывшего президента Леннарта Мери, передает пресс-служба эстонского лидера.

"Говоря об Украине и Грузии, очень важно называть вещи правильными именами - война - это война, а оккупация - оккупация", - заявила Кальюлайд.

При этом она отметила, что в международной практике для комментариев ситуации в этих странах используются эвфемизмы "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт".

"Мы внимательно подбираем слова, называя линию оккупации в Грузии чем-то другим. Когда я в октябре спросила мониторинговую миссию ЕС, почему мы используем эвфемизмы "административная пограничная линия", мне не смогли ответить", - добавила Кальюлайд.

Напомним, ранее Кальюлайд заявила о поддержке Украины в интеграционных устремлениях в Евросоюз и НАТО.