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Президент Естонії назвала ситуацію в Грузії та Україні війною та окупацією

НовиниПолітика    02.06.2018 - 13:23
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com EU2017EE Estonian Presidency)

Кальюлайд проти використання інших термінів в описі ситуації в цих країнах

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вважає ситуацію в Грузії та Україні війною і окупацією. Про це вона заявила на конференції в пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, передає прес-служба естонського лідера.

"Говорячи про Україну і Грузію, дуже важливо називати речі правильними іменами - війна - це війна, а окупація - окупація", - заявила Кальюлайд.

При цьому вона зазначила, що в міжнародній практиці для коментарів ситуації в цих країнах використовуються евфемізми "адміністративна прикордонна лінія" або "заморожений конфлікт".

"Ми уважно підбираємо слова, називаючи лінію окупації в Грузії чимось іншим. Коли я в жовтні запитала моніторингову місію ЄС, чому ми використовуємо евфемізми "адміністративна прикордонна лінія", мені не змогли відповісти", - додала Кальюлайд.

Нагадаємо, раніше Кальюлайд заявила про підтримку України в інтеграційних прагненнях до Євросоюзу і НАТО.

 

Рада НАТО-Росія обговорила ситуацію в Україні
Теги публікації: Україна, Грузія, Эстония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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