Президент Эквадора ввел в столице комендантский час

В столице Эквадора городе Кито введен комендантский час из-за кровавых массовых протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter президента Эквадора Леніна Морено.

“Я приказал ввести комендантский час и провести милитаризацию в метрополии Кито. Это решение вступает в силу с 15:00”, - заявил президент.

Он добавил, что это должно помочь правоохранительным органам противостоять “проявлениям насилия, которые нельзя толерировать”.

Напомним, в течение последних дней на улицах Кито проходят акции протеста с участием тысяч людей. Протесты вспыхнули после отмены субсидий на топливо в начале октября. Демонстранты вступают в столкновения с полицией. Участники протестов даже пытались штурмовать президентский дворец. В результате беспорядков пострадало 77 человек, один мирный житель погиб. Также 477 человек были задержаны.

Из-за беспорядков власти Эквадора ввели чрезвычайное положение в стране на 60 дней.

8 октября, правительство Эквадора переехало из столицы Кито в портовый город Гуаякиль. Также из-за протестов были отменены занятия во всех образовательных учреждениях.