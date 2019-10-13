Президент Еквадору ввів у столиці комендантську годину

Фото: протести в Еквадорі (twitter.com/TIMPsu)

Президент Еквадору Ленін Морено вважає, що це допоможе поліції протистояти проявам насильства

У столиці Еквадору місті Кіто запроваджено комендантську годину через криваві масові протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter президентаЕквадору Леніна Морено.

“Я наказав запровадити комендантську годину та провести мілітаризацію у метрополії Кіто. Це рішення набирає чинності з 15:00”, - заявив президент.

Він додав, що це має допомогти правоохоронним органам протистояти “проявам насильства, які не можна толерувати”.

Нагадаємо, протягом останніх днів на вулицях Кіто відбуваються акції протесту за участю тисяч людей. Протести спалахнули після скасування субсидій на паливо на початку жовтня. Демонстранти вступають у сутички з поліцією. Учасники протестів навіть намагалися штурмувати президентський палац. В результаті заворушень постраждало 77 людей, один мирний житель загинув. Також 477 людей були затримані.

Через заворушення влада Еквадору запровадила надзвичайний стан у країні на 60 днів.

8 жовтня, уряд Еквадору переїхав зі столиці Кіто в портове місто Гуаякіль. Також через протести були скасовані заняття у всіх освітніх установах.