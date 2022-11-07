Президент Єгипту закликав припинити війну в Україні

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі закликав припинити війну між Росією та Україною. Про це він сказав у ході виступу під час відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27.

"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, які вона нанесла, повинні закінчитися", - заявив лідер Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі також закликавши світових лідерів терміново вжити більше заходів і дій, щоб прояснити, як скорочуватиму викиди. Це спонукатиме зацікавлені сторони виділити адекватне фінансування для розв'язання проблеми зміни клімату.

"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", - додав президент.