Президент Египта призвал прекратить войну в Украине

Война России против Украины и страдания, которые она причинила, должны наконец закончиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси, которое приводит издание CNN.
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси призвал прекратить войну между Россией и Украиной. Об этом он сказал в ходе выступления на открытии Саммита мировых лидеров на климатической конференции ООН COP27.
"Эта война должна прекратиться, эта война и страдания, которые она причинила, должны закончиться", - заявил лидер Египта.
Абдель Фаттах Ас-Сиси также призвал мировых лидеров срочно принять больше мер и действий, чтобы прояснить, как сокращать выбросы. Это побуждает заинтересованные стороны выделить адекватное финансирование для решения проблемы изменения климата.
"Нет времени сидеть сложа руки, нет места для колебаний ради будущих поколений", – добавил президент.
Напомним, что из-за вторжения РФ в Украину валюта Египта упала до рекордно низкого уровня.
Также Россия, похоже, нашла новый способ доставки своей нефти на рынок в условиях надвигающихся на Москву западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.
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