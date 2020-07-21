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Президент Єгипту заявив про готовність почати військові дії в Лівії

Єгипет, Вівторок 21 липня 2020 01:10
Президент Єгипту заявив про готовність почати військові дії в Лівії
Фото: прапор Єгипту (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Єгипту дозволив президенту направляти війська в Лівію

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили необхідність домогтися припинення вогню в Лівії і уникнути ескалації ситуації.

Про це повідомляє Reuters.

Президент країни ас-Сісі заявив, що Каїр може втрутитися в лівійський конфлікт.

В кінці червня Ас-Сісі також заявив, що будь-яке пряме втручання Каїра в лівійський конфлікт буде мати легітимний статус.

За його словами, це право ґрунтується на необхідності захистити кордони Єгипту від терористичних угруповань, покласти край кровопролиттю в Лівії і підтримати зусилля по запуску там політичного процесу під егідою ООН.

Нагадаємо, парламент Єгипту проголосував за відправлення збройних сил в Лівії, рішення аргументували "захистом національної безпеки Єгипту".

Бойові дії в Лівії почалися після повалення лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Зараз країна розділена між урядом на сході, союзником якого є військовий командир Халіфа Хафтар, і урядом, підтримуваних США, в Триполі на заході.

Єгипет підтримує східні лівійські сили, а Туреччина підтримує сили в Триполі.

Раніше США заявили, що Росія підтримує Хафтара і поставляє в Лівію військову авіацію для заволодіння стратегічним плацдармом у Північній Африці.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російського колегу Володимира Путіна в неоднозначному ставленні до російських найманців у Лівії.

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