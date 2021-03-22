Президент ЕБРР посетит Украину

В рамках визита 22-23 марта также запланированы встречи с другими членами Кабинета министров и представителями украинского бизнеса.

В рамках встреч будут обсуждаться различные реформы, которые должны будут открыть инвестиции в Украину со стороны ЕБРР и других инвесторов. Также будет затронута тема восстановления экономики после коронавируса.

ЕБРР ожидает, что в этом году экономика Украины вырастет в этом году на 3%, но это будет зависеть от ситуации с пандемией и проведением реформ.

Также Рено-Бассо выступит на виртуальной встрече национальной экономической стратегии "Украина 2030".