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Президент ЕБРР посетит Украину

Автор: Роман Тверденко

В Украину с визитом прибудет президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает сайт ЕБРР.

В рамках визита 22-23 марта также запланированы встречи с другими членами Кабинета министров и представителями украинского бизнеса.

В рамках встреч будут обсуждаться различные реформы, которые должны будут открыть инвестиции в Украину со стороны ЕБРР и других инвесторов. Также будет затронута тема восстановления экономики после коронавируса.

ЕБРР ожидает, что в этом году экономика Украины вырастет в этом году на 3%, но это будет зависеть от ситуации с пандемией и проведением реформ.

Также Рено-Бассо выступит на виртуальной встрече национальной экономической стратегии "Украина 2030".

Напомним, Государственная служба статистики Украины обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

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