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Президент ЄБРР відвідає Україну

Автор: Роман Тверденко

В Україну з візитом прибуде президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє сайт ЄБРР.

У рамках візиту 22-23 березня також заплановані зустрічі з іншими членами Кабінету міністрів і представниками українського бізнесу.

У рамках зустрічей обговорюватимуться різні реформи, які повинні будуть відкрити інвестиції в Україну з боку ЄБРР та інших інвесторів. Також буде порушена тема відновлення економіки після коронавіруса.

ЄБРР очікує, що в цьому році економіка України виросте цього року на 3%, але це буде залежати від ситуації з пандемією та проведенням реформ.

Також Рено-Бассо виступить на віртуальній зустрічі національної економічної стратегії "Україна 2030".

Нагадаємо, Державна служба статистики України оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

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