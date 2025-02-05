Президент доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту: що зміниться

Окрема увага була присвячена фінансовій стійкості та дисципліні. Зокрема, президент доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту.

"Слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, наразі значну частину валютних витрат займає непродуктивний імпорт, стимульований штучно заниженим курсом. Наприклад, у 2024 р. в Україні було зареєстровано 69,6 тисячі нових легкових автомобілів, що на 14% більше, ніж у 2023 р.

Згідно із дослідженням ДС, понад половина міжнародної допомоги – 19,1 млрд доларів пішло на потреби населення. Зокрема, 12,2 млрд доларів купили фізичні особи у вигляді готівкової та безготівкової валюти, переважно у банках (відзначимо, що банки цю валюту купують за гривню з резервів НБУ).

Ще майже 7 млрд доларів пішли на розрахунки гривневими картками за кордоном та зняття готівки в іноземних банкоматах – це підтримка українців, які перебувають за межами нашої країни.

"Штучне утримання курсу гривні дозволяє населенню скуповувати валюту за вигідним курсом, але це пригнічує експорт, а бізнес стикається з обмеженнями у валютних операціях», - наголошувалось в статті.

Як відомо, за даними НБУ, Україна в 2024 р. отримала значну міжнародну допомогу у вигляді грантів та кредитів, її обсяг становив 42 млрд доларів. До цієї суми слід додати ще 3,5 млрд доларів, залучених на внутрішньому ринку за допомогою ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).