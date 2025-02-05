Президент поручил урегулировать дисбаланс импорта и экспорта: что изменится

Отдельное внимание было посвящено финансовой устойчивости и дисциплине. В частности, президент поручил урегулировать дисбаланс импорта и экспорта.

"Следует создавать значительно больше возможностей для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сейчас значительную часть валютных расходов занимает непроизводительный импорт, стимулированный искусственно заниженным курсом. Например, в 2024 г. в Украине было зарегистрировано 69,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем в 2023 г.

Согласно исследованию ДС, более половины международной помощи - 19,1 млрд долларов ушло на нужды населения. В частности, 12,2 млрд долларов купили физические лица в виде наличной и безналичной валюты, преимущественно в банках (отметим, что банки эту валюту покупают за гривну из резервов НБУ).

Еще почти 7 млрд долларов пошли на расчеты гривневыми карточками за рубежом и снятие наличных в иностранных банкоматах - это поддержка украинцев, которые находятся за пределами нашей страны.

"Искусственное удержание курса гривны позволяет населению скупать валюту по выгодному курсу, но это подавляет экспорт, а бизнес сталкивается с ограничениями в валютных операциях", - отмечалось в статье.

Как известно, по данным НБУ, Украина в 2024 г. получила значительную международную помощь в виде грантов и кредитов, ее объем составил 42 млрд долларов. К этой сумме следует добавить еще 3,5 млрд долларов, привлеченных на внутреннем рынке с помощью ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).