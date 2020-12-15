Президент "Динамо" призвал УАФ провести работу с арбитрами

Президент "Динамо" Игорь Суркис выразил свое недовольство работой арбитров на матчах чемпионата Украины и призвал главу комитета арбитров УАФ Лучано Лучи провести соответствующую работу.

Об этом заявил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис в интервью сайту "Динамо".

"Судьи могут ошибаться, это часть футбола. Но судейство должно быть последовательным и невозможно в одном и том же матче за одинаковые нарушения давать разные наказания", - заявил Суркис.

По его словам, если арбитр решил, что Шепелев заслуживал красной карточки, то за такой же фол на Шапаренко он еще до перерыва должен был удалить Селезнева. Однако, судья поступил иначе.

"Я долго молчал, но теперь это уже просто невозможно. Внедрение VAR дало украинским арбитрам новые возможности. Например, они смотрят повторы, когда им вздумается, а похожие ситуации в пользу другой команды даже не пересматривают. Если брать матч с "Колосом", то если бы Мирча Луческу не устроил демарш с выходом на поле, то главный арбитр и судья VAR продолжили бы свой беспредел. По-другому я это назвать не могу. Нам не нужна помощь арбитров, мы хотим одного - последовательного и честного судейства", - добавляет президент "Динамо".

По его мнению, дело даже не в матче с "Колосом". Вопрос к непоследовательности, которая не дает возможности нормально играть в футбол.

"Игроки готовятся, работают на тренировках, потом выходят на поле, а там одно судейское решение хуже другого. Никогда не обращался к Лучано Лучи, но время пришло. У вас есть время, есть зимний перерыв, вы можете провести работу с арбитрами, чтобы они прибавили в профессионализме и правильности принятий решений", - сказал Суркис.

Суркис убежден: в Ассоциации футбола должны понимать, что отношение ко всем клубам должно быть одинаковым.

"Мы прекрасно помним 2016-й год, когда известные всем каналы устроили травлю игроков "Динамо", того же Ярмоленко какими словами только не называли. И потом уже собрать эту команду воедино не получилось. Дайте нам честные и конкурентные условия, и не надо никого тащить за уши к чемпионству. В свое время подобное говорили из лагеря "Шахтера" и, как им кажется, их услышали. Теперь такое скажем и мы", - отметил Игорь Суркис.

Президент "Динамо" также добавил, что клубы больше не будут молчать и смотреть, как судьи творят беспредел на футбольном поле. Высокооплачиваемый куратор судейства должен навести порядок и гарантировать одинаковые условия для всех команд УПЛ. Для этого у него есть и время, и возможности, считает Суркис.

"Президенты клубов вкладывают в футбол миллионы долларов, развивают инфраструктуру, дают рабочие места, содержат академии, детские и молодежные составы, а потом вынуждены наблюдать, как их команды убивают и издеваются над самой сутью игры", - резюмировал он.

Напомним, два из трех матчей 13-го тура чемпионата Украины, которые состоялись в субботу, 12 декабря, завершились судейскими скандалами. Решения арбитров Дениса Шурмана и Игоря Пасхала в поединках "Ворскла" - "Минай" и "Динамо" - "Колос", соответственно, вызвали много споров и недовольство тренеров команд.