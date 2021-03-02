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Президент Черногории призвал закрыть границы страны

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 2 марта, президент Черногории Мило Джуканович выступил с инициативой немедленно закрыть границы страны из-за коронавируса. Также он хочет что бы в стране ускорили COVID-вакцинацию граждан.

Об этом сообщает RTCG.

"За 11 месяцев от коронавируса умерло более 1 тысяч граждан Черногории. Число заболевших и умерших требует немедленного введения и эффективного воплощения эпидемиологических мер, включая запрет на въезд в страну без ПЦР-теста, а также ускорение процесса иммунизации. Здоровье наших граждан в серьезной опасности", - заявил Джуканович.

Напомним, сегодня в Черногории правительство ввело новые ограничения на передвижение между регионами.

Кроме того, ранее в Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Также РБК-Украина писало, что правительство Черногории изменило правила въезда в страну. С 12 января при въезде не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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