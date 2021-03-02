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Президент Чорногорії закликав закрити кордони країни

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 2 березня, президент Чорногорії Міло Джуканович виступив з ініціативою негайно закрити кордони країни через коронавірус. Також він хоче що б в країні прискорили COVID-вакцинацію громадян.

Про це повідомляє RTCG.

"За 11 місяців від коронавірусу померло більше ніж 1 тисяча громадян Чорногорії. Кількість хворих і померлих вимагає негайного введення та ефективного втілення епідеміологічних заходів, включаючи заборону на в'їзд в країну без ПЛР-тесту, а також прискорення процесу імунізації. Здоров'я наших громадян в серйозній небезпеці", - заявив Джуканович.

Нагадаємо, сьогодні у Чорногорії уряд ввів нові обмеження на пересування між регіонами.

Крім того, раніше у Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". Першим дозу препарату отримав 66-річний мешканець будинку престарілих.

Також РБК-Україна писало, що уряд Чорногорії змінив правила в'їзду в країну. З 12 січня при в'їзді не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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