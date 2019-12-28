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Президент Черногории подписал скандальный закон о религии

Новости » Политика     28.12.2019 - 17:38
Президент Черногории подписал скандальный закон о религии
Фото: Мило Джуканович (twitter.com/poroshenko)

Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон о свободе вероисповедания, принятый ранее парламентом страны. Об этом сообщает RTCG.

Согласно закону, все религиозное имущество, включая строения и земли, которое было построено или находилось в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, должно быть возвращено в собственность государства.

Как известно, документ вызвал протесты оппозиционного Демократического фронта Черногории. В ходе его обсуждения в парламенте представители этой партии устроили конфликт, после которого часть депутатов задержали, несмотря на неприкосновенность. Их обвинили в нападении на спикера и воспрепятствовании работе парламента.

Напомним, в Черногории во время голосования за закон о свободе вероисповедания полиция задержала весь состав оппозиционного "Демократического фронта". Документ поддержали 45 депутатов из 81. При этом 22-х оппозиционеров задержали, обвинив их в попытке срыва голосования, поскольку в парламенте произошла потасовка. Задержанных доставили в Центр безопасности Подгорицы.

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