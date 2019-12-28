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Президент Чорногорії підписав скандальний закон про релігії

Новини » Політика     28.12.2019 - 17:38
Президент Чорногорії підписав скандальний закон про релігії
Фото: Міло Джуканович (twitter.com/poroshenko)

Міло Джуканович підписав закон про свободу віросповідання

Президент Чорногорії Міло Джуканович підписав закон про свободу віросповідання, прийнятий раніше парламентом країни. Про це повідомляє RTCG.

Відповідно до закону, всі релігійне майно, включаючи будівлі і землі, яке було побудовано або перебувало в державній власності до 1 грудня 1918 року, має бути повернуто у власність держави.

Як відомо, документ викликав протести опозиційного Демократичного фронту Чорногорії. В ході його обговорення в парламенті представники цієї партії влаштували конфлікт, після якого частина депутатів затримали, незважаючи на недоторканність. Їх звинуватили в нападі на спікера і перешкоджання роботі парламенту.

Нагадаємо, в Чорногорії під час голосування за закон про свободу віросповідання поліція затримала весь склад опозиційного "Демократичного фронту". Документ підтримали 45 депутатів з 81. При цьому 22-х опозиціонерів затримали, звинувативши їх у спробі зриву голосування, оскільки в парламенті сталася бійка. Затриманих доставили в Центр безпеки Подгориці.

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