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В Черногории во время принятия закона о вероисповедании задержали всех оппозиционеров

Новости » Политика     27.12.2019 - 06:46
В Черногории во время принятия закона о вероисповедании задержали всех оппозиционеров
Фото: парламент Черногории (Wikimedia)

Оппозицию обвинили в попытке сорвать голосование

В Черногории во время голосования за закон о свободе вероисповедания полиция задержала весь состав оппозиционного "Демократического фронта". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Документ поддержали 45 депутатов из 81. При этом 22-х оппозиционеров задержали, обвинив их в попытке срыва голосования, поскольку в парламенте произошла потасовка. Задержанных доставили в Центр безопасности Подгорицы.

Согласно документу, все религиозные объекты и земли на территории Черногории, которые были возведены или зарегистрированы до 1 декабря 1918 года, признаются государственной собственностью.

Сербская православная церков считает, что под прикритием этого закона в Черногории заберут всю церковную собственность и передадут Черногорской автокефальной церкви, которую не признает Сербия.

Потасовка в парламенте началась из-за того, что были отклонены все поправки, предложенные оппозиционной партией "Демократический фронт". Сейчас около 50 человек, среди которых члены семей оппозиционных депутатов, пикетируют Центр безопасности Подгорицы, где находятся задержанные.

Оппозиционный депутат Славен Радунович в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook заявил, что Милан Кнежевич, один из лидеров оппозиции во время задержания пострадал.

"У него повреждено колено, другие задержанные в норме", - сказал депутат.

Президент Черногории Мило Джуканович уже обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для Черногорской церкви по примеру Украины.

Напомним, в марте в Черногории прошли массовые акции протеста против президента Мило Джукановича и его политсилы. Тысячи человек требовали отставки президента Джукановича и правительства страны, обвиняя их в коррупции, кумовстве и злоупотреблении властью.

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