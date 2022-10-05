Президент Чехії закликав ЄС до "військової відповіді" у разі, якщо РФ застосує ядерну зброю

Європа та решта світу мають дати "рішучу військову відповідь" Росії у разі, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Мілоша Земана.
Під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані чеський лідер зазначив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.
"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичним, а й військовим з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив Земан.
Президент Чехії після зустрічі із шейхом заявив, що обидві країни засуджують російську агресію проти України. І завтра емір Катара візьме участь у саміті глав держав ЄС, де тема України займатиме "чільне місце".
Зазначимо, що чеський президент раніше називав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. Однак після російського вторгнення в Україну риторика лідера Чехії змінилася.
Зокрема, після оголошення мобілізації в РФ Земан заявив про необхідність збільшення допомоги Україні. Також раніше він висміяв армію Путіна, сказавши, що російський президент вторгненням в Україну піддався ілюзії про те, що Росія є всесильною з другою армією у світі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.