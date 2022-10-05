Президент Чехії закликав ЄС до "військової відповіді" у разі, якщо РФ застосує ядерну зброю

Під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані чеський лідер зазначив, що світ зараз перебуває у серйозній небезпеці через загрози Росії застосувати ядерну зброю проти України.

"Я вважаю, що в цій ситуації європейські держави, і не тільки європейські, мають відповісти рішучим військовим шляхом, і що ще до цієї відповіді вони мають направити дуже чітке попередження про те, що якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю на території України, відповідь буде не тільки дипломатичним, а й військовим з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив Земан.

Президент Чехії після зустрічі із шейхом заявив, що обидві країни засуджують російську агресію проти України. І завтра емір Катара візьме участь у саміті глав держав ЄС, де тема України займатиме "чільне місце".