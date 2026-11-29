Як приклад глава держави навів ситуацію, коли Зуна перешкоджав начальнику Генерального штабу Мирославу Главачу відвідати Україну. Метою поїздки було вивчення українського бойового досвіду.

"Мушу сказати, що його діяльність я сприймаю скоріше як деструктивну, як таку, що шкодить Чеській Республіці, а не як те, що нам якось допомагає", - зізнався Павел.

Крім того, президента непокоять "деякі нестандартні кадрові заходи" в Міністерстві оборони. Насамперед ідеться про неодноразові спроби Зуни обмежити оборонні витрати, а також його заяви про те, що виділення на оборону 2% ВВП є достатнім.

На переконання Павела, така позиція міністра відповідає політичному курсу його партії "Свобода і пряма демократія" (SPD).

Він звернув увагу на те, що для цієї політичної сили підтримка України також не є пріоритетом.

До речі, нещодавно Петр Павел також назвав невдалим рішення не залучати чеських військових до навчань Koalicja 2026. У їхніх межах збройні сили 11 європейських країн у Польщі відпрацьовували сценарії підтримки миру в Україні після завершення російської агресії.